شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق تبدأ تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "صيد العقارب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة غادة عبد الرازق تصوير أول مشاهد مسلسلها "صيد العقارب" اليوم الثلاثاء بمدينة الشيخ زايد داخل إحدى المستشفيات، وهو العمل المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل 2024، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، فينومينا، حيث بدأ تصوير المسلسل السبت الماضى بمشاهد جمعت الفنانين رياض الخولى وسيمون وأحمد جمال سعيد وأحمد ماجد.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، ونخبه من النجوم ، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.





وكانت النجمة غادة عبد الرازق قد كشفت فى تصريحات تليفزيونية سابقة عن ملامح مسلسل "صيد العقارب"، الذى تشارك به فى رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قالت إن المسلسل يشبه المستحيل، وأضافت: "دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى."

يذكر أن النجمة غادة عبد الرازق قدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة خلال السنوات الأخيرة، وحققت من خلالها نسب مشاهدة عالية، منها " ضد مجهول"، و"الخانكة" و"أرض جو" و"الكابوس" و"مع سبق الإضرار" و"زهرة وأزواجها الخمسة" و"تلت التلاتة".