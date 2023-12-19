ميرنا وليد - بيروت - أحدث الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو حالة من الجدل، بعد أن تحدث عن معلوماته في كرة القدم، مؤكداً أنه لا يعرف الكثير عن هذه اللعبة، وأنه لا يعلم ما هو فريق أرسنال اللندني.
وعند سؤاله عن نادي أرسنال، قال دي كابريو: "أنا لا أتابع كرة القدم، وما هو آرسنال؟"
من جانبه رد نجم كرة القدم العالمي مسعود أوزيل على هذه التصريحات بطريقة ساخرة، معيداً نشر فيديو دي كابريو، وكتب: "أرسنال نادي كرة قدم، عمره أكبر من 25 عاما، فلماذا قد يعرفه؟"، مشيراً إلى أن عمر صديقات النجم مؤخراً لم يتجاوز الـ 25 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر أعمار صديقات ليوناردو دي كابريو تجعله عرضة لسخرية المشاهير.. إليكم ما حصل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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