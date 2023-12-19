فارق العمر بين جورج كلوني وأمل علم الدين كبير.. تعرفوا إليه!

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن فارق العمر المرتفع بين النجوم والنجمات وأزواجهم لم يعد أمراً غريباً مؤخراً، ومن المعروف أن النساء تفضل الرجال الأكبر منها سناً، حتى تشعر بإهتمامهم الكبير بها.
وبالنسبة للنجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين، فإن جورج يكبر أمل بحوالى الـ 17 عاماً، ففحين يبلغ هو حوالي الـ 62 عاماً، فإن أمل تبلغ حوالي الـ 45 عاماً.
وعن هذا الأمر قال كلوني: "نتفق على معظم الأمور... عندما تبلغ من العمر 61 عاماً، مع تقدمك في السن، فإنك تنظر إلى الأشياء بشكل مختلف قليلاً. أنا لا أركز على أشياء "تافهة" كنت أراها مهمة في أيام شبابي. أمل تريد أن تلوِّن الجدار باللون الأصفر... لو كنت أصغر سناً، لشعرت بأنه لون غبي. والآن أنا فقط لا أهتم... من يهتم إذا كان الجدار أصفر؟".
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