هيدي كرم بأول تعليق على جرأة فستانها الشفاف في مهرجان الجونة

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة المصرية هيدي كرم على الجدل الذي حصل حول الفستان الذي ظهرت به في حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي اذ اعتبر كثر ان جريء للغاية وبدا وكأنه شفاف من دون اي بطانة فتصدرت محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسمت الاراء حوله.

وقالت هيدي كرم في تصريحات تلفزيونية : "الفستان مفيش فيه حاجة خالص، وزي فساتين كثيرة قماشته دانتيل شفاف مبطن بالبيج". وتابعت في برنامج et بالعربي : "الفستان ستايل غجري، وفي نفس الوقت أنيق جدا، ومش عارفة فين جرأة الفستان، وليه الناس توقعت إنه من غير بطانة.. مفيش ست عاقلة تحضر مهرجان، أو تنزل الشارع أصلا بالشكل اللي هما متخيلينه"