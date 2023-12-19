ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب توثق أول ظهور لها بعد إعلانها طلاقها من الفنان المصري حسام حبيب.

وقد ظهرت شيرين وهي تحضر نفسها لإحدى أعمالها الفنية، وعلامات السعادة واضحة بشكل كبير على وجهها.

وقد انفصلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسمياً عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج دام أكثر من خمسة سنوات.

وبحسب المعلومات فإن السبب الرئيسي للطلاق كان الخلاف الذي وقع بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في العاصمة السعودية الرياض، حيث تواجدا من أجل حفل غنائي لشيرين.

وكان سبب الخلاف هذا هو تدخل حسام حبيب في أعمال شيرين الفنية، إذ طلب من الشركة المنظمة تأجيل حفلها الغنائي في الرياض، من دون الرجوع لزوجته أو استشارتها، ما أثار غضبها، وجعلها تعود إلى القاهرة.

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها يثير الجدل.. سعيدة للغاية!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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