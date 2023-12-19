شكرا لقرائتكم خبر عن "جنة الحب" أغنية جديدة لأصالة تطرحها بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة أصالة من تسجيل أغنية جديد بعنوان "جنة الحب" وتنوى طرحها خلال أيام على كل المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية تزامنًا مع احتفالات العام الجديد والأغنية من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد.



أصالة

وكانت المطربة أصالة قد طرحت عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسي" منها أغنية الأخبار الحلوة وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، والملحن كريم أحمد، والموزع الموسيقي كريم أسامة، ومهندس الصوت محمد صقر، وتقول كلمات الأغنية: "كل الأخبار الحلوة اللي تفرح جاتلي علي أيديك ديمًا بتكون وش السعد عليا وبتفائل بيك أنت اللي عندي مهم مافيش حد تاني أهم كل الناس جنمبك دول يجو إيه بقي هاتجنني ياعم مش كل الرزق بيبقي فلوس أو خير و بيتردلك ده ساعات بيكون علي هيئة ناس علشان تيجي وتطمنك تيجي وبتسعدك من غير ما بتستأذنك قبلك مكانتش حياتي فأحسن حال ده أنا يامه عانيت كان عندي انا 100 عقده من الناس شوفتك كده واتفكيت كده الدنيا بدأه تحن بشاير دلع بتهل اول مابشوفك قلبي يدق كأنه جرس بيرن”