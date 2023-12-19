بطلة "التفاح الحرام" بإطلالة شفافة فاضحة.. صور أحدثت ضجة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت بطلة المسلسل التركي الشهير "التفاح الحرام"، الممثلة التركية نسرين جواد زادة على الجمهور بإطلالة فاضحة أحدثت ضجة.

وبدت نسرين وهي ترتدي فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأسود اللامع وشفاف من الجهة العليا، بطريقة كشفت عن جسمها واضحاً.

وكان قد إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لنسرين جواد زادة أثناء تواجدها على شاطئ البحر، وإستمتاعها بأشعة الشمس، وصفه البعض بالجريء للغاية.

وظهرت نسرين، وهي متمددة على الأرض بهدف أخذ حمام شمس، وقد خلعت الجزء الأعلى من ملابس السباحة بشكل تمام، وتاركة جسمها يظهر بشكل واضح، الأمر الذي أثار صدمة الأشخاص المحيطين بها.

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