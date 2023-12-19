بعد تقديمه شخصيته.. ياسر جلال يهنئ الرئيس المصري بفوزه بالإنتخابات

ميرنا وليد - بيروت - هنأ الممثل المصري ياسر جلال، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفوزه بالإنتخابات الرئاسية المصرية للمرة الثالثة.

وقال ياسر جلال ببيان صحفي: "مصر بتمر بظروف صعبة وفترة حرجة وإن شاء الله فخامة الرئيس قد المسئولية إن شاء الله مصر هتعبر أزماتها وربنا يحمي مصر والمصريين وألف مبروك فوز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وقد أدلى ياسر جلال، بصوته في إنتخابات الرئاسة المصرية 2024 بمدرسة القرية السياحية الأولى في الحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.

وشارك عدد كبير من الفنانين والممثلين المصريين في أول أيام الانتخابات الرئاسية المصرية وحرصوا بالإدلاء بأصواتهم، ونشر صورهم بالحبر الفسفوري عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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