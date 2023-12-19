خاص وبالفيديو - طارق شاهين يتحدث عن تفاصيل دوره في " مش بس عالميلاد " .. ويكشف لحظات خطيرة عاشها على المسرح

ميرنا وليد - بيروت - يطل الممثل اللبناني طارق شاهين في رابع مسرحية له مع الأخوين فريد وماهر الصباغ، وهي مسرحية "مش بس عالميلاد"، التي انطلق عرضها على مسرح "جورج الخامس" أدونيس، وهي من بطولة الفنانة كارين رميا والفنان يوسف الخال، وتعرض المسرحية خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.



سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، أجرت لقاءً مع الممثل طارق شاهين، تحدث فيه عن دوره في "مش بس عالميلاد"، وعن التعامل مع الأخوين فريد وماهر الصباغ، وغيرهما من الأمور التي تخص المسرحية.

كما تحدث طارق عن أدواره في مسرحيات "من أيام صلاح الدين" و"الطائفة 19"و"حركة 6 أيار".

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