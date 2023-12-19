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ميرنا وليد - بيروت - لا شك ان الفنانة اللبنانية هيفا وهبي من أكثر النجمات اللواتي ينتظرنها الجمهور ونقاد الموضة فالى جانب أغانيها وحفلاتها دائما تخطف الانظار بإطلالاتها التي تتنوع بين الالوان والقصات والصيحات وتتحول من هيفا الفنانة الى رمز في عالم الموضة والمؤثرة التي تستوحي منها كل الشابات والفتيات من أجل إطلالاتهن.
اختارت هيفا العديد من الاطلالات الفخمة في العديد من الحفلات التي أحيتها وأيضاً في أعمالها المصور لكنها لم تنسى ان تضيف لمستها الخاصة على كل منها لتتميز عن غيرها واليكم اجمل اطلالاتها هذا العام:
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالات هيفا وهبي لعام 2023.. "ولا غلطة" ! - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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