فن ومشاهير

إطلالات هيفا وهبي لعام 2023.. "ولا غلطة" ! - بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - لا شك ان الفنانة اللبنانية هيفا وهبي من أكثر النجمات اللواتي ينتظرنها الجمهور ونقاد الموضة فالى جانب أغانيها وحفلاتها دائما تخطف الانظار بإطلالاتها التي تتنوع بين الالوان والقصات والصيحات وتتحول من هيفا الفنانة الى رمز في عالم الموضة والمؤثرة التي تستوحي منها كل الشابات والفتيات من أجل إطلالاتهن.

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اختارت هيفا العديد من الاطلالات الفخمة في العديد من الحفلات التي أحيتها وأيضاً في أعمالها المصور لكنها لم تنسى ان تضيف لمستها الخاصة على كل منها لتتميز عن غيرها واليكم اجمل اطلالاتها هذا العام:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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