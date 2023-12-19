هذا الفنان السوري ندمت ميرفت أمين على الزواج منه.. إليكم القصة

ميرنا وليد - بيروت - تعددت زيجات الممثلة المصرية ميرفت أمين، إلا أن هناك رجلاً واحداً ندمت على الزواج منه، إذ إنها لم تهتم لتحذيرات والدتها، ولم ترضخ لرفضها الزواج منه.





ميرفت أمين هي ممثلة مصرية، تألقت في العديد من الأدوار السينمائية، خلال مشوارها الفني الطويل، وحازت على لقب "ليدي السينما العربية"، وقدمت أكثر من 140 فيلماً للسينما والدراما.

كانت ميرفت أمين فتاة أحلام الكثير من الرجال، وزفت عروساً لأكثر من مرة، وتسببت زيجاتهافى الكثير من المواقف الصعبة في حياتها الفنيةوالشخصية،إلا أن زواجها الأول كان نقطة سوداء في حياتها، بحسب ما قالت.

عاشت ميرفت أمين قصة حب مع الفنان السوري موفق بهجت، الذي جمعه أحد الأفلام بميرفت أمين واستطاع أن يفوز بقلبها.

تصدت والدة ميرفت لقصة حبهما، ورفضت فكرة الزواج من رجل غريب، كما وصل الأمر إلى رفض العائلة برمتها لقصة حب ميرفت أمين وموفق بهجت، إلا أن ميرفت لم تستجب سوى لقلبها، وتزوجت من موفق بهجت عام 1970.

عانت ميرفت لفترة من غضب أبيها وأمها بسبب هذا الزواج، إلا أنهما اقتنعا في النهاية.

وبعد الزواج سافر موفق بهجت إلى لبنان، للعمل في كازينو فريد الأطرش، فألقي القبض عليه بتهمة الاتجار بالمخدرات،وتم حبسه.

وفي إحدى المقابلات النادرة، قالت والدة ميرفت لها: "لماذا ترتبطي بهذا الشاب، ومصر بها العديد من الشبان الأثرياء والمشاهير والنجوم، وكلهم يتمنون أن ترضي وتوافقي عليهم؟".

وقالت ميرفت في حوار فني إنها ندمت على أنها لم توافق على تحذيرات والدتها من هذا الزواج، وأوضحت أنها كانت متسرعة في هذه الزيجة، لأنها كانت صغيرة السن وقليلة الخبرة آنذاك، لذلك لم تأخذ بكلام أسرتها ونصيحتهم لها بعدم الارتباط.

وقالت: "لقد كنت صغيرة السن آنذاك، ولا أستطيع أن أحكم على الأمور بطريقة سليمة، فقد تعرفت عليه عندما اشتركنا معا في أحد الأفلام.. أعجبت به وشعرت بأشياء غريبة نحوه دون غيره، وعندما دعاني لزيارته في مكان عمله، كنت في غاية السعادة، وبالتالي حدث تجاوب وانجذب كل منا للآخر".

وأشارت ميرفت إلى أنها شعرت بأهمية نصيحة أسرتها بعدما وقع الانفصال مع زوجها الأول، وكشفت أن الطلاق حدث بينهما قبل أن يتم القبض عليه في قضية تعاطي مخدرات.

وأوضحت ميرفت: "تعرضت لمعارضة شديدة من والدتي ووالدي وعانيت من غضبهما لفترة، ولكنني في الآخر دفعت ثمن عنادي، حيث دبت الخلافات بيننا، ولم يعد هناك أمل في التفاهم، حتى صممت على الانفصال، رغم محاولاته العديدة لعودة المياه لمجاريها".

وتمنت ميرفت لو أنها لم تشارك في فيلم "السلم الخلفي"، الذي تسبب في تلك العلاقة العاطفية مع موفق بهجت.

وفيلم السلم الخلفي يدور حول عمارة يمتلكها "عمر" وبعض السكان، ولها سلم خلفي. يستخدم ابنه "سامي" الطالب الفاشل في الثانوية العامة، هذا السلم لعودته متأخراً، كما تستخدمه فرقة موسيقية تشغل إحدى الشقق ويتجنبون مقابلة البواب الذي يطالبهم بالأجرة، وهناك شغالة اسمها "نوسة" تستخدم هذا السلم زتتردد إلى الفرقة لأنها تهوى الرقص والغناء، ثم تنضم إلى الفرقة.