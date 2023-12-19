شاهد غازي الذيابي يكشف عن قيمة أعلى إعلان قدمه بعد الشهرة

كشف مشهور سناب شات، غازي الذيابي، عن أعلى قيمة لإعلان قد قدمه بعد اكتسابه الشهرة.
وفي رد على سؤال الإعلامي محمد الدريم بشأن أول إعلان قال إنه كان بقيمة 6 آلاف ريال.
وأفاد الذيابي بأن القيمة الأعلى لإعلان قدمه بلغت 300 ألف ريال.
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