ياسمين صبري داخل "طائرة" في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

واستعرضت ياسمين، أناقتها داخل الطائرة التي ظهرت من خلالها أمام جمهورها ومتابعيها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت كالتالي: "روح قلبي، جورجينا، قلبي، جمال الصورة الأخيرة، منورة الدنيا كلها، جمالك، تحفة، ما شاء الله".

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية مشاركتها ببطولة فيلم "البعبع" مع الفنان أمير كرارة، والذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

وتنتظر ياسمين صبري عرض فيلم "أبو نسب" الذي تشارك بطولته مع الفنان محمد إمام، ويجمعهما للمرة الثالثة بعد "جحيم في الهند"، و "ليلة هنا وسرور".