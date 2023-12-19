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عبد الرحيم كمال يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ المؤلف عبد الرحيم كمال، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشر عبد الرحيم، صورة الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "على بركة الله، اللهم أجعلها سنوات خير وأمان ونصر للمصريين".

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حصول المرشح عبدالفتاح السيسي، على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري لتصويت المصريين بالخارج وأيام 10 و11 و12 ديسمبر للمصريين بالداخل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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