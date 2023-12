شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تتخلى عن جوناثان ماجورز بسبب حكم المحكمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكمت هيئة محلفين في مانهاتن على الممثل العالمى جوناثان ماجورز بأنه مذنب بارتكاب اعتداء متهور من الدرجة الثالثة ومذنب بالتحرش بعد محاكمة استمرت أسبوعين نتجت عن حادثة وقعت في مارس الماضى، بين الممثل وحبيبته السابقة جريس جباري، ومن ثم أعلنت شركة مارفل التخلي عن ماجورز.

قبل اعتقاله في مارس الماضى، انضم مايجورز كشخصية رئيسية في عالم مارفل السينمائي، حيث قام الاستوديو المملوك لشركة ديزني ببناء قصته الحالية بالكامل حول كانج الفاتح، الشرير الذي يسافر عبر الزمن في فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania لهذا العام بالإضافة إلى كلا موسمي Loki، وكان على وشك بطولة فيلم Avengers: The Kang Dynasty، المقرر عرضه في الأول من مايو 2026.

كان ماجورز يعتبر أحد أفضل الممثلين الصاعدين في هوليوود، بالإضافة إلى فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania، قام ببطولة فيلم Creed III في عام 2023، وبرز لأول مرة مع فيلم The Last Black Man في سان فرانسيسكو، واستمر في لعب دور البطولة في Devotion وLovecraft Country وThe Harder They Fall وDa 5 Bloods.