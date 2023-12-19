مسلسل “شراب التوت” يحطّم الارقام القياسية لنسب المشاهدة للعام ٢٠٢٣

استطاع مسلسل “شراب التوت” التركي ان يتصدّر نسب المشاهدة في تركيا بعدما احتل المرتبة الأولى في مختلف الفئات بإجمالي ٨.٩ تقييمًا، و١٣.٥٣ تقييمًا في الاتحاد الأوروبي و١١.٨١ تقييمًا في ABC1.

المسلسل، الذي يعرض عبر قناة SHOW TV التركية، يشهد الموسم الثاني منه على احداث مثيرة مع انضمام شخصيات جديدة الى العمل الذي حقق نجاحًا باهرًا في الموسم الأول ودفع بهيئة رقابة الاذاعة والتلفزيون RTÜK بملاحقته تحت ذريعة أنه يروّج للعنف ضد المرأة واضطهادها. بالاضافة الى تحقيقه النجاح ايضًا بموسمه الثاني.

العمل من بطولة افريم الاسيا، باريش كيليتش، دوغوكان غونفور، ستار تانري اوغين، موجدا اوزمان، سيلا ترك اوغلو وغيرهم.

الجدير ذكره ان طاقم مسلسل “شراب التوت” كان قد تواجد في الساعات الماضية في حفل Gala Modern حيث تم تكريم المسلسل.