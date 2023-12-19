هل تطيح شركة مارفل بجوناثان ميجورز بعد ادانته في هذه القضية المسيئة؟

أدين جوناثان ميجورز، نجم هوليوود الصاعد الذي من المقرر أن يتصدر أفلام الأبطال الخارقين المستقبلية من Marvel، بتهمة جنحة اعتداء واحدة وانتهاك تحرش واحد في قضية ناجمة عن مشاجرة عنيفة مع صديقته آنذاك، غريس جباري.

يشكل الحكم، الذي أصدرته هيئة محلفين في مانهاتن، تهديدًا كبيرًا لمسيرة ميجورز المهنية، بما في ذلك دوره باعتباره الشرير الخارق كانغ الفاتح في أفلام مارفل المخطط لها.

وقع الحادث في شهر آذار/مارس الماضي، في سيارة مستأجرة عندما اكتشفت “جباري” رسالة نصية على هاتف “ميجورز”. وتلا ذلك صراع أدى إلى قيام جوناثان بلف ذراع “جباري” وتوجيه “ضربة قوية” على رأسها.

ويواجه الممثل، البالغ من العمر ٣٤ عامًا، الآن ما يصل إلى عام خلف القضبان عند النطق بالحكم عليه في السادس من شباط/فبراير القادم.

طوال المحاكمة التي استمرت أسبوعين، قامت “جباري” بتفصيل “دورة من الإساءة النفسية والعاطفية” من قبل “ميجورز”، وسلطت الضوء على سلوكه الخاطئ المزعوم وحوادث العنف الماضية.

وبينما تمّت تبرئة الممثل من تهمتين أخريين، فإن الحكم بالإدانة قد يعطل خطط إنتاج Marvel للأفلام القادمة. إن دور الممثل المدان في فيلم “Avengers: The Kang Dynasty”، المقرر عرضه في عام ٢٠٢٦، غير مؤكد الآن.

وعلى الرغم من إصرار ميجورز على براءته وزعمه أن “الجباري” هي المعتدي، إلا أن الإدانة يمكن أن تؤثر على مسيرته المهنية المزدهرة في هوليوود.

أصبح الممثل، المعروف بأدواره في “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” و”Creed III”، من المفضلين لدى محبي Marvel، مما يجعل نتيجة المحاكمة بمثابة ضربة قوية لحياته الشخصية وتطلعاته المهنية.

وانفصلتMarvel Studios عن الممثل جوناثان ميجورز بعد إدانته بجنحة الاعتداء والتحرش، حسبما أكد متحدث باسم Marvel لـ HuffPost.