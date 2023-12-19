سيلين ديون في أسوأ تراجع صحيّ يهدّد مستقبلها الفنيّ… هذا ما كشفته شقيقتها

خرجت كلوديت ديون، شقيقة النجمة العالمية سيلين ديون، الى العلن مرة جديدة لتكشف عن آخر تطورات حالة الفنانة الصحية المصابة بمتلازمة الشخص المتصلّب، مشيرة الى أنّها بدأت تفقد السيطرة على عضلاتها.

وفي آخر تحديث لوضع المغنية الصحيّ الذي يعرّضها لمزيد من التشنجات المؤلمة، أفادت شقيقة ديون بأنّه يلزمها الكثير من الوقت لتعود فتحتلّ المسارح.

وفي تصريح لها الى موقع 7 Jours، عبرّت كلوديت عن حزنها الشديد من تدهور حالة المغنية على الرغم من مواظبتها على التمارين اليومية التي تمارسها بجهد لتخطي تطور المرض وتداعياته التي باتت تهدد مستقبل مسيرتها الفنية.

وفي هذا الإطار كشفت كلوديت بأنّ شقيقتها لا تزال تعيش على هدف عودتها الى المسرح من دون ان تعلم بأنّ الحلم باستعادة الأضواء أشبه بالمستحيل. فعلى الرغم من مواصلة الأبحاث الطبية تجاربها بخصوص الاضطرابات العصبية، إلّا أنّ ندرة هذه الأبحاث تجعل التقدم في إيجاد علاج للداء بطيء جدًّا، مضيفة الى ان معظم المصابين بهذه المتلازمة قد فقدوا الأمل في الشفاء منها او الحدّ من تطورها.

وكانت سيلين ديون قد فاجأت جمهورها بظهورها العلني للمرة الأولى بعد غياب دام ثلاث سنوات ونصف، حيث شوهدت قبل نحو شهر في حدث ” Hockey Game” وهي منافسة رياضية جرت بين فريقَي “Vegas Golden Knights”و “Montreal Canadiens”، حيث بدت بمعنويات مرتفعة على الرغم من محنتها الأليمة. كما شوهدت برفقة توأمها إدي ونيلسون في الصفوف الأمامية من حفل كيتي بيري الختامي على مسرح المنتجعات العالمي في لاس فيغاس خلال شهر نوفمبر المنصرم.