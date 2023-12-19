أليك بالدوين يغضب الجمهور.. هكذا كشف مناهضته لفلسـ طين

ميرنا وليد - بيروت - أغضب الممثل العالمي أليك بالدوين الجمهور، بعد أن كشف عن موقفه من الحرب الدائرة في قطاع غـ زة.
وفي التفاصيل، مر بالدوين بالقرب من مظاهرة داعمة لفلسـ طين، ودخل في شجار مع أحد المؤيدين، بعد أن قام بوصفه بعديم الخجل، فانفعل أليك وصرخ في وجه الشاب قائلاً: "أغلق فمك اللعين، إنك لا تشعر بالخجل على الإطلاق"، ليسأله شخص آخر هل أنت تدين إسرائيل، فأجابه: "لا، أنا أؤيد السلام في غـ زة".
كما سُمع بالدوين يقول: "أنت تسأل أسئلة غبية، اسألني سؤالاً ذكياً، وسأجيب عن سؤالك".
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