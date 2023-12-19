أصالة تحتفل بعيد ميلاد شقيقها أنس.. ووسامته حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة السورية أصالة بعيد ميلاد شقيقها أنس نصري، معبرة عن حبها الكبير له وقربه من قلبها.

وشاركت أصالة الجمهور صورة له عبر حسابها الخاص، وخطفت أنظار الجمهور بوسامته الباغلة، وعلقت: "كلّ سنه وأنت سندنا الحنون الغالي الوفي ..ياأنّوستي ياأخي وأبي وإبني الله يجعل أيّامك كلّها متل قلبك الحلو حلوه ويخلّيك إلنا ويحفظك مصدر أمان وحبّ وعطاء ماله حدود .. كلّ سنه وأنت سالم ياأبو أصاله وأخوها".

وتفاعل الحمهور بشكل كبير مع صورة أنس معبرين عن إعجابهم الكبير به، وبالعلاقة التي تجمعهما.

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