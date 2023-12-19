إسماعيل تمر يرزق بطفله الثاني.. وهذا الإسم الذي أطلقه عليه

ميرنا وليد - بيروت - رزق الفنان اليوري إسماعيل تمر بمولوده الثاني، وشارك الجمهور مقطع فيديو وثق من خلاله كل مراحل الولادة منذ دخولهم المستفى حتى لحظة الولادة.

وعلق إسماعيل تمر على المنشور كاشفاً عن إسم الطفل، وهو جاد وقال: "2023/10/10 الحمد لله على سلامة زوجتي و تمام النعمة واكتمال المنة

رزقت بمولود جديد ولله الحمد اللهم اجعله من الصالحين البارين

اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله قرة عين لوالديه

واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى ..

.. حفظ الله أبنائكم وبناتكم جميعاً من كُل عين و سوء

( اللهم إرحم أُمي و أبي و إجعلهم من أهل الجنة)".

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