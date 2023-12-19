ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان 1984 جاكلين خوري صورة تجمعها بابنتها غبريال، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، من أجواء عيد الميلاد خلال تواجدهما كنيسة دير سيدة اللويزة.

وتفاعل المتابعون مع جمال الأم وابنتها، رغم مرور سنوات عديدة على إنتخاب جاكلين ملكة جمال لبنان، وغيابها عن الأضواء، كما أشار الجمهور إلى الشبه الكبير بين الإبنة ووالدتها، وقال المتابعون إنها ورثت ملامحها الناعمة منها.

يذكر أنه على الرغم من ابتعادها عن الساحة الفنية، لا زالت جاكلين خوري تعتبر من أجمل ملكات جمال لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- ملكة جمال لبنان 1984 بإطلالة ميلادية مع ابنتها.. جمالهما يخطف الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.