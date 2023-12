شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق التصويت على القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار والإعلان عنها الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إغلاق فترة التصويت على القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار ، منذ ساعات، على أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن المتأهلين للتصفيات النهائية في 10 فئات: الأفلام الوثائقية الطويلة (15)، الموضوع الوثائقي القصير (15)، الأفلام الطويلة الدولية (15)، الماكياج وتصفيف الشعر (10)، الصوت (10)، الموسيقى التصويرية الأصلية ( 15)، الأغنية الأصلية (15)، فيلم الرسوم المتحركة القصير (15)، فيلم الحركة الحية القصير (15)، والمؤثرات البصرية (10) – يوم الخميس 21 ديسمبر الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

ومن المتوقع رؤية العديد من المتنافسين على جائزة أفضل فيلم، بما في ذلك فيلم الكوميديا ​​"Barbie" للمخرجة جريتا جيرويج، وفيلم السيرة الذاتية التاريخي لكريستوفر نولان "Oppenheimer". عندما يتعلق الأمر بـ "Barbie"، نتوقع ستة إشارات للفيلم، بما في ذلك ثلاث من أغانيه - "Dance the Night" و"I'm Just Ken" و"What Was I Made For".



الأوسكار

يجب أن يتناسب فيلما الرسوم المتحركة المتنافسان "The Boy and the Heron" و"Spider-Man: Across the Spider-Verse" بشكل جيد مع فئة الموسيقى الأصلية لمؤلفيها جو هيسايشي ودانيال بيمبرتون، ومن المتوقع أيضًا أن يصل فيلم Spider-Verse إلى القوائم المختصرة للمؤثرات الصوتية والمرئية، مما سيساعده فقط في البحث عن ترشيح لأفضل فيلم.

وبصرف النظر عن الأفلام القصيرة، فإن السباق الوثائقي الطويل هو الأكثر صعوبة في التنبؤ من بين القوائم المعلقة، واستنادًا إلى المحادثات مع الناخبين والاستراتيجيين، هناك سبع ميزات فقط تشعر بأنها "آمنة" للتأهل، وبعضها يتمتع بمساعدة إضافية تتمثل في التنافس في فئة الميزات الدولية، ومن بين هذه الأفلام فيلم "أربع بنات" لكوثر بن هنية من تونس، و" Days in Mariupol 20 " لمستيسلاف تشيرنوف من أوكرانيا، من المتوقع أن يكون فيلم "The Mother of All Lies" لأسماء المدير موجودًا في قائمة الأفلام الوثائقية فقط، في حين من المتوقع أن يكون فيلم الرسوم المتحركة "The Peasants" لدوروتا كوبيلا اختيارًا بديلاً للفيلم الدولي.

كما يُظهر الناخبون الأوروبيون دعمهم بطرق غير متوقعة، مما يشير إلى إدراج فيلم " Apolonia, Apolonia" للمخرجة ليا جلوب، والذي يمكن أن يصبح أيضًا الفيلم المفضل لدى بافتا في المستقبل.

عندما يتعلق الأمر بفئة الأفلام الطويلة الدولية، والتي يختار عدد غير معروف من الأعضاء المشاركة فيها، فقد تمكنت من تضييق نطاق التضمين المحتمل إلى 13 فيلمًا، والتي تشمل "The Zone of Interest" في المملكة المتحدة، و" The Taste of Things " في فرنسا، و" Fallen Leaves" في فنلندا، ومن الممكن أن يأتي دخول متأخر محتمل من فيلم "وداعا جوليا" السوداني، والذي حظي بإقبال كبير من صناع الذوق واستضافته المنتجة التنفيذية لوبيتا نيونجو.