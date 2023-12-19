شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تعلن انتهاء تصوير فيلمها الجديد "عصابة عظيمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة إسعاد يونس من خلال صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن انتهاء تصوير فيلمها الجديد "عصابة عظيمة "، حيث نشرت فيديو لها من داخل الكواليس، قائلة: "الحمدلله وعلى خيرة الله، عملنا فركش عصابة عظيمة".

يذكر أن طرح صناع فيلم "عصابة عظيمة" للنجمة إسعاد يونس البوستر التشويقي الرسمي للعمل، استعدادا لطرحه في السينمات المختلفة خلال الفترة المقبلة، وظهرت إسعاد متصدرة البوستر، وحولها كل من: محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد، رنا رئيس، كما كشفت عن طرح الفيلم في السينمات المختلفة يناير المقبل.

عصابة عظيمة

وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.