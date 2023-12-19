شكرا لقرائتكم خبر عن سمسم شهاب بعد تعرضه لحادث سير: ربنا نجانى من أجل أولادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المطرب الشعبى سمسم شهاب لحادث سير أدى إلى تهشم سيارته، ونشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صور سيارته المتهشمة معلقا: "تعرضت لحادث ونجونا أنا واللى معى وربنا نجانى من أجل ولادى".



سيارة سمسم



سيارة سمسم شهاب



بوست سمسم شهاب

يذكر أن طرح الفنان سمسم شهاب أحدث أغانيه بعنوان "قسما بالله" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" دعما لشعب فلسطين، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان وتوزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد جودة.

وتلقى الفنان سمسم العزاء في زوجته الذى وافتها المنية منذ أسبوعين بعد صراعها مع مرض السرطان، بمسجد طلعت حرب في إمبابة.

يذكر أن آخر أعمال سمسم شهاب أغنية "دولارات دولارات"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "دولارات دولارات"، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسه صوتيه محمد جودة.