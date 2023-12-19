شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الخشت تكشف عن مشهدها المفضل فى مسلسل "كلبش 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مريم الخشت عن مشهدها المفضل في مسلسل "كلبش 2، خلال حلولها ضيفة هي ووالدها الشيف عماد الخشت على إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على شاشة dmc.

وأشارت مريم الخشت: "من أكتر المشاهد القريبة لقلبي، مشهدها بعد ما زوجها الجاسوس "عمرو وهبة"، بيتقبض عليه، وهي بتروح ليه عشان تشوفه في الحبس، بعد ما ساعدت في القبض عليه، لانه بيمثل مشهد ارتياح بعد الأحداث الكثيرة اللي بتشوفها".

وكشف الشيف عماد الخشت والد الفنانة مريم الخشت، تفاصيل خطوبة ابنته قائلة: "كنت أتغدى أنا وابنتى ووالدتها خارج المنزل، ونحن نركب السيارة، شعرت أن هناك شيئا لدى مريم وسألتها في شيء هل هناك شخص يريد خطبتك؟، فضحكت ثم قالت لى "نعم فيه"، فسألتها: وما شعورك نحوه؟ فشعرت بارتياح منها تجاهه، ثم طلبت منها أن أراه في نفس اليوم؛ لأننى كنت أريد أن أراه على طبيعته".

وأضاف: "جاء خطيبها في نفس اليوم، وكان متوترا، ثم تحدثنا مع بعض وتعرفت عليه ومن خلال دراستى وخبرتى العملية وعقليتى بيزنس بدأت أسأله عن تفاصيل عمله، وشعرت أنه يفهم كل شيء في عمله ويحب ما يعمله، وتأكدت أنه رجل يعتمد عليه".