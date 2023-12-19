شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينية التشيلية إليانا تبرز جمال مصر فى جولة سياحية وفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفلسطينية التشيلية إليانا جمال مصر من خلال إبراز معالمها السياحية، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدد من الصور أمام الأهرامات.

كما شاركت الفلسطينية التشيلية إليانا، صورة من متابعتها لفيلم للفنان الكوميدي الراحل اسماعيل ياسين والذي استطاع خلال مسيرته أن يظل في وجدان كل محبيه في الوطن العربي بأكمله.

كما شاركت بعض الصور أثناء إحيائها فقرة غنائية في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، حيث قدمت أغنية "غصن الزيتون" وهي من كلمات إليانا وفراس مرجية وعبير مرجية وألحان وتوزيع فراس مرجية.

وتقول كلمات الأغنية " خلص الحكي شو بعد بقول خلص البكي والقلب مجروح بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بأرض السلام مات السلام وكون غافي ع طفل موجوع ".