ماذا ستفعل مارفل بعن التخلي عن جوناثان ماجورز؟

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة مارفل التخلي عن الممثل العالمى جوناثان ماجورز، بعد حكم المحكمة الذى صدر منذ ساعات بأنه مذنب بارتكاب اعتداء متهور من الدرجة الثالثة ومذنب بالتحرش بعد محاكمة استمرت أسبوعين نتجت عن حادثة وقعت في مارس الماضى، بين الممثل وحبيبته السابقة جريس جباري.

وبالتالي تقف الشركة أمام مشكلة بسبب أدوار ماجورز التي تم بناءها على شخصياته التي حققت نجاح كبير في الفترة الماضية، ولهذا الشركة أمام خياران، وهما: يمكنها إعادة صياغة الدور، على الرغم من أنه ليس من الواضح عدد الممثلين الذين سينجذبون إلى الدور الذي طُرد منه ممثل واحد علنًا.

والخيار الآخر هو إعادة تطوير خططها وإعادة التركيزعلى الشرير الجديد، على الرغم من أن مصادر مارفل لا ترد على اى إدعاءات، إلا أن هناك ما يشير إلى أن الاستوديو كان يفعل ذلك بالفعل.



في نوفمبر الماضى، قامت الشركة بتعيين مايكل والدرون، مؤلف سلسلة Loki، للعمل على مسودة جديدة للفيلم الذى كان يسمى سابقًا Kang Dynasty، ولكن يشار إليه الآن باسم Avengers 5، وفقًا للمصادر.

كان لدى الاستوديو أشهر للتخطيط لمثل هذا الاحتمال، ومن الممكن أن يكون والدون جزءًا من تصحيح هذا المسار.

لقد قامت مارفل من قبل بإعادة الصياغة عدد من أعمالها من قبل، ولكن بسبب النزاعات الإبداعية والمالية، وليس بسبب المشاكل القانونية، حيث لعب تيرينس هوارد دور البطولة في أول فيلم Iron Man بدور جيمس رودس، بينما لعب إدوارد نورتون دور البطولة في فيلم The Incredible Hulk، وكلاهما صدرا في عام 2008، ورفض هوارد العودة لتكملة الجزء الثاني من Iron Man لعام 2010، مشيرًا إلى أسباب تتعلق بالدفع، وتولى دون تشيدل الدور.

في هذه الأثناء، اشتبك نورتون بشكل إبداعي مع مارفل في Incredible Hulk، وتولى مارك روفالو الدور في فيلم The Avengers (2012)، ومؤخرًا، تم استبدال الراحل ويليام هيرت بهاريسون فورد في فيلم Captain America: New World Order القادم بدور Thunderbolt Ross.

قبل اعتقاله في مارس الماضى، انضم مايجورز كشخصية رئيسية في عالم مارفل السينمائي، حيث قام الاستوديو المملوك لشركة ديزني ببناء قصته الحالية بالكامل حول كانج الفاتح، الشرير الذي يسافر عبر الزمن في فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania لهذا العام بالإضافة إلى كلا موسمي Loki، وكان على وشك بطولة فيلم Avengers: The Kang Dynasty، المقرر عرضه في الأول من مايو 2026.

كان ماجورز يعتبر أحد أفضل الممثلين الصاعدين في هوليوود، بالإضافة إلى فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania، قام ببطولة فيلم Creed III في عام 2023، وبرز لأول مرة مع فيلم The Last Black Man في سان فرانسيسكو، واستمر في لعب دور البطولة في Devotion وLovecraft Country وThe Harder They Fall وDa 5 Bloods.