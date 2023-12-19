إبنة جويل مادرينيان أصبحت شابة بالغة الجمال.. هل تشبه والدتها؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت مقدمة البرامج اللبنانية جويل ماردينيان الجمهور صورة لها برفقة إبنتها الشابة إيلا، التي أصبحت شابة بغاية الجمال، تشبه والدتها إلى حد كبير.



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورة جويل هذه، مؤكدين على إعجابهم الكبير بجمال إيلا.

وكانت جويل ماردينيان قد كشفت أخيراً عن وقوع خلاف عائلي بينها وبين زوجها أثناء تواجدهما برحلة عائلية، حيث نشرت صورة سوداء اللون وعلقت: "الحياة مجنونة، كيف يمكن لأفضل يوم أن يتحوّل إلى أسوأ يوم! سأبتعد عن إنستغرام لوقت طويل جدًا، وأتمنّى لكم جميعًا أيامًا جميلة فقط"، وقامت بحذف جميع صورهما سوياً.

وبعد إزدياد الإشاعات حول قيامه بخيانتها، إضطرت جويل للتحدث عن الأمر، ونفته نفيا قاطعاً، مؤكدة أن ما حدث حينها كان خلافاً عادياً، ولم يصل الأمر إلى حد الخيانة أو الطلاق، وأضافت جويل أنها لا تقبل على نفسها العيش مع رجل خانها لا سيما أنها لا تعتمد عليه ماديًا، وليست ضعيفة الشخصية.