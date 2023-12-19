فنان مصري يتعرض لحادث سير مروع

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان المصري الشعبي سمسم شهاب لحادث سير مروع فجر اليوم، ونشر شهاب مجموعة من الصور لسيارته بعد تعرضه للحادث وعلق كاتباً :" تعرضت فجر اليوم لحادث أليم، وقد نجونا أنا ومن معي بفضل الله عز وجل .

. الحمد لله نجاني ربي من أجل أولادي".

وكان سمسم شهاب قد فجع منذ أيام بفقدان زوجته التي توفيت، بعد معاناتها مع السرطان، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب سمسم شهاب عبر حسابه : "زوجتي حصني وملاذي، كنزي وموطني، الأمان الحب الصدق الراحة، زوجتي حبيبة العمر، الله يرحمك يا من أجلك يبتسم قلبي ويفرح".