ديزني ومارفل تتخليان عن جوناثان مايجورز بعد إدانته بالإعتداء على صديقته السابقة والتحرش بها

ميرنا وليد - بيروت - أدانت هيئة المحلفين في نيويورك الممثل الأميركي جوناثان مايجورز، نجم هوليوود الصاعد الذي كان من المقرر أن يلعب الدور الرئيسي في فيلم قادم من إنتاج شركة مارفل، بتهمة مهاجمة صديقته السابقة في الجزء الخلفي من السيارة.



وبعد وقت قصير من صدور الحكم، قال متحدث باسم شركة مارفل المملوكة لوالت ديزني إن الأستوديو أسقط الممثل من المشاريع المستقبلية.

وصور ماجورز شخصية شريرة تعرف بإسم كانج الفاتح في فيلم "Ant-Man" لهذا العام، وكان من المقرر أن يلعب الدور الرئيسي في إصدار "Avengers: The Kang Dynasty" عام 2026، ووجهت إلى ماجورز تهمتان بالاعتداء وتهمتين بالتحرش، وجميعها جنح، وأدانته هيئة المحلفين الستة بتهمة الاعتداء وتهمة التحرش، وبرأته من التهم الأخرى.

وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت أسبوعين في محكمة الولاية في مانهاتن، ووقف مايجورز، الذي كان يرتدي بدلة رمادية، وواجه هيئة المحلفين بينما كان رئيس هيئة المحلفين يقرأ الحكم، زم شفتيه وألقى وجهه للأسفل عندما تمت قراءة الإدانة الأولى لكنه لم يُظهر أي رد فعل يذكر.

|ومن المقرر أن يصدر الحكم على مايجورز في 6 فبراير/شباط، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام، لكن المدعين لم يوضحوا العقوبة التي يعتزمون المطالبة بها.

وأشاد مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن بالحكم في بيان، قائلا إن الأدلة أظهرت "دائرة من الإساءة النفسية والعاطفية، وتصاعد أنماط الإكراه" من قبل ماجورز.

وقال ممثلو الإدعاء إن مايجورز اعتدى على صديقته آنذاك جريس جباري في سيارة مستأجرة في مانهاتن في مارس، مما أدى إلى كسر إصبعها وتورم ذراعها وأذنها.

وقالت جباري على مدى أربعة أيام من شهادتها إن مايجورز هاجمتها بعد أن أمسكت بهاتفه بعد أن رأت رسالة نصية من امرأة أخرى. كما وصفت "مزاجه العنيف" وحوادث أخرى "انفجر فيها" غضبا.

وقالت المدعية العامة كيلي جالاواي خلال المرافعات الختامية يوم الخميس: "لقد شكلت نفسها حول المدعى عليه لتلبي شخصيته وتتجنب غضبه منها".

وسعى محامي ماجورز إلى قلب السيناريو، مدعيا أن الجباري هو من ضحى بماجورز بمهاجمته في السيارة ثم اتهمه كذبا بالاعتداء بعد أن انفصل عنها.

وقالت المحامية بريا تشودري وهي تبكي خلال مرافعتها الختامية: "أنت هنا لإنهاء هذا الكابوس لجوناثان ماجورز".

وقدم مايجورز شكواه الخاصة ضد جباري، مما أدى إلى اعتقالها بتهمة الاعتداء في أكتوبر، لكن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن أغلق القضية في وقت لاحق لأنها "تفتقر إلى الجدارة القضائية".

لعب ماجورز دور البطولة في فيلم "The Last Black Man in San Francisco" لعام 2019 قبل أن يتصدر قائمة الأفلام في "Creed III" ويظهر في "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".