رغم وفاته.. مايكل جاكسون يتصدر في هذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية نقلا عن معرض الصور الوطني البريطاني، عن ان النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون يعد أكثر شخص قد تم تصويره في التاريخ.



على صعيد آخر أعلنت الجهات المسؤولة، بيع الجاكيت الجلدية الشهيرة باللونين الأبيض والأسود، لـ مايكل جاكسون، ضمن مزاد علني أقيم مؤخرًا في لندن.

وكان جاكسون قد ارتدى الجاكيت الجلدي عام 1984، في أول سلسلة من الإعلانات التجارية التي قدمها لشركة مشروبات غازية.

وتم بيع الجاكيت مقابل 306 آلاف دولار، بينما كان من المتوقع أن يباع بمبلغ يصل إلى 488 ألف دولار.