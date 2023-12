أفلام اليوم لمهرجان الجونة السينمائي في سينما زاوية

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر سينما زاوية لليوم السابع على التوالي، في عرض عدد من الأفلام المشاركة في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2023.

برنامج يوم الثلاثاء لأفلام سينما زاوية الخاصة بمهرجان الجونة

ومن المقرر أن تتضمن سلسلة العروض اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر فيلمي all to play for في السابعة مساءً، وthe echo في التاسعة والنصف مساءً.

بدأت عروض الأفلام في الفترة بين 17 - 23 ديسمبر بمعدل فيلمين يوميًا ماعدا يوم الجمعة 22 ديسمبر الذي يتم فيه عرض 3 أفلام، ويتم حجز التذاكر عن طريق الموقع الإليكتروني الخاص بها.

وفي سياقٍ متصل انطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2023، الأسبوع الماضي حتى 21 من ديسمبر الجاري، ويتضمن برنامج سينمائي استثنائي بعنوان “نافذة على فلسطين”، والذي يعرض 10 أفلام فلسطينية بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، والتي تعكس جوانب حياتية مختلف لفلسطين، وتوجيه أنظار روّاد المهرجان إلى السينما الفلسطينية التي لا تقل أهمية عن السينما العربية.

عدسة على فلسطين.. جلسات نقاشية في مهرجان الجونة السينمائي 2023

كما تشهد الدورة السادسة للمهرجان أيضًا حلقة نقاشية بعنوان “الكاميرا في أزمة: عدسة على فلسطين”، وستضم عدد من صناع السينما الفلسطينية منهم مشهراوي، ونجوى نجار، وخليل المزيان، والممثل أحمد المنيراوي، وخلال الجلسة النقاشية سيتحدث كل منهم عن تجربته المباشرة مع تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها أثناء عملية التصوير لتصل رواياتهم إلى الشاشة.

كما تفتتح الفنانة الفلسطينية أليانا في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي للمرة الأولى، وهي مغنية فلسطينية تشيلية لها العديد من الإصدارات الغنائية الخاصة بها بجانب إعادة غناء بعض أغاني المطربين الشهيرة.

أكد انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي على أهمية قسم “نافذة على فلسطين”، وقال إن المهرجان يهدف من خلال تلك الأفلام إلى فتح نافذة على نسيج الحياة الفلسطينية المركب والثري، وأضاف أن إدارة المهرجان تأمل أن تجد هذه القصص صدى لدى الجمهور مما يعزز التعاطف والتفاهم من خلال توفير منصة لهذه الأصوات.

كما صرحت ماريان خوري، المدير الفني للمهرجان، “أن إدراج البرنامج ضمن فعاليات الدورة السادسة، بمثابة دليل قوي على التزام المهرجان بإظهار أصوات فلسطينية من خلال عدسة السينما، حيث يقدم البرنامج لجمهوره فرصة فريدة لاكتشاف أو إعادة اكتشاف الروايات الفلسطينية التي عرضت على الشاشة والانخراط في مناقشات هادفة، مع صناع الأفلام الذين سيتمكنون من الحضور إلى الجونة”.