"أنا طفل تعلم منه العالم إنه يعيش".. مسار إجباري يُغني لأطفال غزة

ياسر رشاد - القاهرة - “احنا صحاب الارض احنا السكان الأصليين وجذور بتمد لعاشر جد بتهتف فلسطين لو عامل نفسك يعني نسيت أنا متهزتش أنا صاحب بيت”.. بتلك الكلمات بدأت أغنية الفريق الغنائي الشهير مسار إجباري “روح الروح”، التي تم طرحها تأييدًا وتضامنًا للأحداث الراهنة في قطاع غزة، وذلك عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية مسار إجباري روح الروح

الأغنية من كلمات آمار مصطفى، ألحان هاني الدقاق، توزيع: مسار إجباري، وتصدّر الكليب الخاص بالأغنية صورة الطفلة ريم إحدى شهداء الطفولة في حرب قطاع غزة، والتي تصدّر مشهد وداع جدها لها مواقع الاخبار الدولية والعالمية وهو يناديها بـ "روح الروح".

وتقول كلمات الأغنية "

احنا صحاب الارض احنا السكان الاصليين و جذور بتمد لعاشر جد بتهتف فلسطين لو عامل نفسك يعني نسيت انا متهزتش انا صاحب بيت انا صوت لا بيسكت و لا بيموت انا وعد يقين و عينيا لواتقفلت ببارود هتنفح جوه عيون ملايين هتحرر روحهم وتزلزل قلب الزنازين و الورد هيرجع و هيطرح في قلوب تانيين و ساعتها الدنيا هتعرف مين بيحرر مين و يا روح الروح يا حتة من الجنة على الأرض لو عمري يروح انا عمرى ما هتعب ولا هتهد انا هنا على ارضي بموت و الضحكة ما فارقتنيش انا طفل اتعلم منه العالم انه يعيش



أغنية آسف لـ مسار إجباري

كان “مسار إجباري” قد طرح حديثًا أغنية “آسف”، والتي سجلت أكثر من 200 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "

اسف لكل اللي اعتزلته كل متعشم خذلته كل باب مفتوح قفلته من غير كلام اسف لقلة الاهتمام و بردو اسف عالزياده اسف اني مشيت اوام و اني مش مصدر سعاده اسف اني مفيش اعاده اني اصلح حاجه بينا اسف اني عندي عاده بنسى لو كان ايه ما بيننا اسف عشان كل امتحان انا كنت بسقط اسف اني لسه بغلط الله يجازي الليل و القعده وحديا و يجازي خط الميل على شئ ماهوش ليا و يجازي لف الكيف و يجازي امتى و كيف و يجازي كم الزيف و يجازي خطاويا كل حته فيها حته لينا فيها في بعض شئ كل بصه مابينا ماسكه كل ايد ماسكه في طريق كل تكميلة كلام كل حاساك مش تمام كل مره نقول سلام مايكونش ده بحق و حقيق كل فاكرة ف كل ذكرى وكل كلمة مقولتهاش كل مرة انا قولت بكرة وبكرة ييجي محسهاش كل مرة لنفسي اقول حب ولا دا كان فضول كل أسف جت في دول جت عشان محسبتهاش الله يجازي الليل و القعده وحديا و يجازي خط الميل على شئ ماهوش ليا و يجازي لف الكيف و يجازي امتى و كيف و يجازي كم الزيف و يجازي خطاويا

