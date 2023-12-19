مشهورة سناب شات زهور سعود تثير الجدل بإعلان ثروتها

أثارت مشهورة سناب شات زهور سعود، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عن ثروتها المقدرة بـ30 إلى 40 مليون ريال سعودي.
وقالت سعود: “ثروتي بين 30 إلى 40 مليون ريال، الحمد لله، أنا سعيدة بإنجازاتي، وسأستمر في العمل لتحقيق المزيد”.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريح سعود، متسائلين هل حديثها حقيقة أم لا، فيما دعا لها البعض أن يجعل الخير والبركة في أموالها.
وكانت سعود قد بدأت مسيرتها المهنية في مجال الأزياء، قبل أن تتجه إلى مجال السوشيال ميديا، حيث تحظى بمتابعة واسعة من قبل ملايين المتابعين.
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