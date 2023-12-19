استبعاد الممثل الشرير في مارفل بعد الاعتداء على صديقته

دانت هيئة محلفين في نيويورك، يوم الاثنين، الممثل جوناثان ميجرز، البالغ من العمر 34 عامًا، بارتكاب اعتداء من الدرجة الثالثة، وهو المستوى الأقل خطورة لهذا النوع من التهم، ومضايقات.

وأدين ميجرز، الذي أدى دور البطولة في فيلم “كريد 3” ولعب دور كانغ في عالم مارفل، بممارسة ضغوط نفسية وعاطفية على حبيبته السابقة، غريس جباري، مما أدى إلى الهجوم في 30 مارس.

وبحسب شهادة جباري، فقد هاجمها ميجرز ليسحب منها الهاتف بعد مشاجرة في السيارة، فأمسك بذراعها بعنف وضرب رأسها.

ودفع محامو ميجرز ببراءته الكاملة، لكن هيئة المحلفين وجدت أنه مذنب.

ومن المقرر النطق بالحكم عليه في 6 فبراير، والذي قد يصل إلى السجن لمدة عام.

ونتيجة لإدانته، قررت استوديوهات مارفل التوقف عن العمل مع ميجرز، ما يعني أنه لن يظهر في فيلمين مقبلين من عالم مارفل، هما “أفنجرز: ذي كانغ دايناستي” و”أفنجرز: سيكرت وورز”.

وظهر ميجرز في أفلام بارزة عدة في الآونة الأخيرة، بينها “كريد 3″ و”أنت مان أند ذي واسب: كوانتوم مانيا”، و”ماغازين دريمز” الذي عُرض في إطار مهرجان ساندانس السينمائي.