إدانة الممثل الأمريكي جوناثان ميجورز بتهمة التحرش والاعتداء الجنسي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أدين الممثل الأمريكي جوناثان ميجورز بتهمة التحرش والاعتداء الجنسي صباح أمي الإثنين بعد العديد من الجولات في أروقة المحاكم خلال الفترة الماضية.

وكشف موقع "The Hollywood Reporter" أنه تم إثبات التهم من قبل قاضي مدينة مانهاتن الأمريكية بالدرجة الثالثة من الاعتداء والتحرش الجنسي.

وجاء الحكم من قبل لجنة مكونة من 6 قضاة وبعد 4 ساعات من الدفاع وحكم عليه لمدة عام ويبدأ في تنفيذ الحكم رسميًا في 6 فبراير 2024.

وتم إلقاء القبض على "ميجورز" بشهر مارس الماضي في مدينة نيويورك وذلك بعد دخوله في خلاف مع امرأة بأحد عربات الأجرة عقب قضائهما الليلة في مدينة بروكلين، وجاءت التحقيقات أن صديقة "ميجورز" رأته يراسل امرأة أخري لتواجهه بالأمر وهو ما أزعج "ميجورز" وقام بصفعها.

وأضافت في شهادتها ضده أنه حاول خنقها وفي النهاية تركها ورحل، ومن الأرجح أن تكون قدمت بلاغا في اليوم التالي، وأكملت التحقيقات بحجز ميجورز بعد القبض عليه بتهم الخنق والإعتداء والتحرش وبالتحديد في حي تيلسي، بمانهاتن الأمريكية.

يذكر أن جوناثان ميجورز كان من المفترض أن يستكمل عالم مارفل السينمائي ولكن تم فسخ التعاقد معه نظرًا لهذه الاتهامات.