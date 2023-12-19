"ابنها الشريف".. لطيفة تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة التونسية لطيفة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفوزه بانتخابات الرئاسة 2024.

ونشرت لطيفة مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابها الرسمي بموقع"x"، وعلقت:"مبروك لمصر ابنها الشريف ابنها البار اللي بيحبها وبيخاف عليها وعلى كل شعبه، مصر لمصر الرئيس عبد الفتاح السيسي".

أعلنت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حصول المرشح عبدالفتاح السيسي، على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري لتصويت المصريين بالخارج وأيام 10 و11 و12 ديسمبر للمصريين بالداخل.

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