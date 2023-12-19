مسار إجباري يطرح "روح الروح" لدعم القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح فريق "مسار إجباري" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، أغنية جديدة بعنوان "روح الروح"، دعمًا للقضية الفلسطينية.

أغنية"روح الروح" من كلمات آمار مصطفى، وغناء وألحان هاني الدقاق.

فريق "مسار إجباري" يشارك للمرة الثانية مع النجم محمد منير في إحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة في الشيخ زايد، إذ شاركوه الغناء في الحفل الذي أقيم في أكتوبر 2022، في زد بارك.

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