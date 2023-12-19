شيرين عبد الوهاب تعلن نهاية خلافاتها مع روتانا "بشكل ودي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل إنهاء خلافاتها مع شركة روتانا للصوتيات و المرئيات، بعد نزاع وصل إلى ساحات المحاكم، وصدور حكم قضائي بإلزامها، بسداد 8 ملايين جنيه بصفتها، و بالتضامن مع شركة La Mere for artistic productions holding.

الفنانة شيرين عبد الوهاب، أصدرت اليوم الثلاثاء، بيانا، حصلت عليه "الخليج 365"، وجاء به ،:" تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أن محاميها الدكتور حسام لطفي طوى صفحة الخلافات بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات باتفاق ودي قوامه احترام الحقوق، حيث تعتز على صعيد شخصي - بصلة صداقة ابنة بأبيها تجمعها بالأستاذ سالم الهندي ".

وأكدت أنها تعكف حاليا على انتقاء كلمات وألحان متميزة لتسعد جمهورها بها ، تؤكد على أن انتهاء علاقتها العقدية بشركة روتانا بحكم قضائي، لن يمنعها من الاستمرار في التعاون معها في المستقبل باعتبارها شركة متفردة في مجالها من كل الوجوه ".

الخبير القانوني حسام لطفي، كان قد كشف أمس لـ "الخليج 365"،عن التصالح بين النجمة شيرين عبد الوهاب، و شركة روتانا، رسميا، موضحا أن الإتفاق تم، عد سداد مبلغ الـ 8 مليون جنيه، محل الحكم الصادر، على أن يتم فتح صفحة جديدة من التواصل بين النجمة و الشركة، في إطار من الاحترام المتبادل،

النجمة شيرين عبد الوهاب"، تم طلاقها من الفنان حسام حبيب، رسميا مساء الخميس الماضي، وفقا لتأكيد محاميها القانوني ياسر قنطوش، الذي أشار أن الطلاق تم في هدوء.

وتستعد شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل رأس السنة، المقام في الإمارات، بمشاركة المطربة نجوى كرم، والمطرب جورج وسوف.