عرض تشريح سقوط ودرب غريب.. أبرز فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

يواصل مهرجان الجونة السينمائي فعاليات دورته السادسة اليوم الثلاثاء، من خلال عروض الأفلام وجلسات النقاش ونستعرض أبرزها في السطور التالية..

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

في السادسة والنصف مساء يعرض فيلم دوغمان ومدته ١١٤ دقيقة.

قاعة أوديماكس

في الثانية عشرة ظهرا، يشاهد الجمهور فيلم عدواني، وفي الثانية والنصف ظهرا فيلم تشريح سقوط ومدته ١٥١ دقيقة، أما في الخامسة والربع مساء فيُعرض فيلم درب غريب في ٨٤ دقيقة.

في الثامنة مساء، يشاهد الحضور فيلم كلب سلوقي وفتاة وتدور أحداثه في ٨٨ دقيقة.

سي سينما 1

12:30 ظهراً

إعادة برنامج الأفلام القصيرة 2 ومدته 95 دقيقة ويضم أفلام (أطلق النار على البطيخ - 20 د، ربيع يوم عادي - 18 د، سوبر - 20 د، أعدك - 17 د، إعلان نهاية العالم - 8 د، أثداء - 12 د).

3:00 عصرا يُعرض فيلم شيوع، ومدته ١٢٧ دقيقة، وفي السابعة مساء، برنامج الأفلام القصيرة 3 ومدته 92 دقيقة ويضم أفلام (البحر الأحمر يبكي - 21 د، 60 جنيه - 18 د، أخيًرا، اليوم الموعود - 16 د، الأراضي الرمادية - 12 د، الطبيعة البشرية - 25 د).

سي سينما 2

12:15 مساء يشاهد الحضور فيلم سعادة عابرة ومدته ٦٧ دقيقة، في الثانية والربع ظهرا يُعرض فيلم من عبدول إلى ليلى وتدور أحداثه في ٩٢ دقيقة.

5:30 مساء، تقدم سي سينما ٢ فيلم همسات النار والماء وتدور أحداثه في ٨٤ دقيقة، وفي الثامنة مساء فيلم عدم الانحياز: مشاهد من بكرات البودوفيتش، في ٨٣ دقيقة.

سي سينما 3

12:00 مسا ًًء | 20 د

الشجاعية

20 د

12:30 مسا ًًء | 52 د

إلى أبي

3:45 عصراً

الجدار

96 د

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6:15 مساء 82 د

جماعة الفيلم السوداني 1

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8:30 مساء

ليلة مظلمة

183 د

وينظم المهرجان جلسة نقاشية بعنوان السرد القصصي والمناخ، بحضور محمد عمر، همسة منصور، كايا جروييتش، لوبدهاك تشاترجي من الساعة 11 -12 في قاعة الكهف في البلازا.

- مائدة مستديرة ولقاءات للمجموعة الاولى والثانية للافلام القصيرة الساعة ١١ صباحا في البلازا.

أبعد من الخيال جلسة نقاشية بحضور عالية يعقوب، محمود عثمان، طارق الجنايني، ايلي جامين من الساعة 12:30- 1:30 في قاعة الكهف في البلازا.