غادة عبد الرازق تقص شعرها أمام الجمهور - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

فاجأت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها بـ"لوك" جديد، و قامت بقص شعرها في مقطع فيديو في أحدث ظهور لها.

ونشرت غادة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، لحظة تواجدها في مكان لتصفيف الشعر، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وظهرت "عبد الرازق" في الفيديو بدون مكياج كما قامت بصبغ شعرها إلى اللون البني.

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو وجاءت كالتالي:"حبيت اللوك، قصير أوي، عسل، عشقي أنتي ياغادة، القصة صغرتها وصارت أحلى، تحفة، ياعمري".

وتخوض النجمة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني المُقبل 2024 بمسلسل "صيد العقارب".

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، ماجد المصري، منال سلامة، محمد علاء، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

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