سمسم شهاب يتعرض لحادث سير- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض المطرب سمسم شهاب لحادث سير، منذ قليل.

ونشر شهاب صورًا سيارته المهشمة، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق:"تعرضت فجر اليوم لحادث أليم وقد نجونا أنا ومن معي بفضل الله عز وجل، الحمد لله نجاني ربي من أجل أولادي، الحمد لله".

يذكر أن زوجة المطرب سمسم شهاب توفيت يوم 26 أكتوبر الماضي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأعلن المطرب سمسم شهاب مؤخرا عن تحضيره لعمل غنائي جديد مساندة للشعب الفلسطيني.

ونشر شهاب صورة له، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها :" جمهوري الكريم

لقد تم تنفيذ عمل فني بالتعاون مع العبقرى عماد عبيد، والمايسترو شريف حمدان، العمل مساندة لشعب فلسطين الحبيب لأشقائنا وأهلنا، العمل يليق بحضراتكم كما عودتكم، لأني لا أعمل إلا مع الفنانين المحترمين فقط ولن أعمل مع غير المحترمين وأؤكد لن اتعامل مع الغير محترمين".

وأضاف :"الكل يعلم أني احترم الجمهور وأحترم الجميع ولا أعمل إلا مع أولاد الناس فقط الشبعانين،

الأغنية سيتم طرحها بأسرع وقت بأمرالله، يارب تنول إعجابكم".

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