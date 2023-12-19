وفاة والدة الفنان السعودي أصيل أبو بكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان السعودي أصيل أبو بكر منذ قليل وفاة والدته، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وكتب أصيل أبو بكر تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع"x"، :" انتقلت إلى رحمة الله وغفرانه والدتي الغالية اللهم اغفر لأمي وارحمها واسكنها جناتك آمين، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن أصيل أبو بكر، طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "يالأخضر حنا معاك"، دعمًا وتشجيعًا للمنتخب السعودي وتزامنا مع فوز الفريق الأخضر على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2022، والمقام في دولة قطر.

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