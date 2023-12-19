شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تغادر مهرجان الجونة من أجل فيلم "بنقدر ظروفك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت الفنانة نسرين طافش مهرجان الجونة السينمائى بعدما حضرت أول ثلاثة أيام من فعاليات المهرجان، وذلك بسبب ارتباطها بتصوير فيلمها الجديد "بنقدر ظروفك" مع أحمد الفيشاوى والذى انطلق تصويره أمس الاثنين ويشارك فى بطولته محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.



نسرين طافش

وتعيش نسرين طافش حالة من النشاط السينمائى، حث انتهت مؤخراً من تصوير فيلم "السيستم" مع أحمد الفيشاوى وطارق لطفى، والمقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، وتجسد نسرين خلال أحداثه شخصية "عائشة"، وهى بنت قوية وواثقة من نفسها وتعرف ماذا تريد، لكنها تعانى من عقدة من الرجال بسبب بعض المواقف التى تعرضت لها معهم في حياتها.

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في اطار رومانسى لايت.

كما تستعد لبدء تصوير فيلم "جوازة توكسيك" ، والفيلم بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى انتظارها عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصويره منذ فترة طويلة، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.