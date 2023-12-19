شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان السعودي أصيل أبو بكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توفيت منذ قليل، والدة الفنان السعودي أصيل أبو بكر، وأرملة الفنان الراحل أبو بكر سالم، حيث أعلن أصيل أبو بكر عن خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي علي "انستجرام".

الفنان أصيل أبو بكر من المطربين السعوديين المعروفين وهو نجل الفنان أبو بكر سالم المعروف، وقام اصيل بإصدار العديد من الأعمال التي طرحت وحققت نجاح وتم أصدر أول ألبوماته عام 1992 بعنوان دخلت بحرك، وقد حقق نجاح باهر للغاية وبالاخص أغنية شمس بيني وبينك.

وطرح الفنان أصيل أبو بكر، مؤخرا اغنية بعنوان "لو يضيق الصدر" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية لو يضيق الصدر لـ أصيل أبو بكر، من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الحان: فايز السعيد، توزيع: نور هاشم، ميكساج: جاسم محمد.