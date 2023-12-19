شكرا لقرائتكم خبر عن فنانو المؤثرات البصرية يطالبون مجلس علاقات العمل الأمريكى بنقابة خاصة بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم فنانى المؤثرات البصرية (VFX) الذين يعملون في إحدى الشركات التابعة لاستوديوهات والت ديزني، طلبًا إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) لإجراء انتخابات للانضمام إلى التحالف الدولي لموظفي المسرح المسرحي (IATSE).

وتضم المجموعة النقابية 83 فنانًا يعملون في إنتاجات "Lightstorm Entertainment" للمخرج العالمى جيمس كاميرون، بما في ذلك سلسلة أفلام Avatar، عبر أقسام المؤثرات البصرية المختلفة.



VFX Union

وبهذا الطلب، أصبح فنانو المؤثرات البصرية في سلسلة أفلام "Avatar" أول فناني المؤثرات البصرية "من جانب البائع" في الولايات المتحدة الذين يقدمون ملفًا رسميًا إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل لإجراء انتخابات النقابات.

وتأمل سمر بينتون فنانة VFX، أن تضع النجاحات التنظيمية الأخيرة للعاملين في مجال الـ VFX معيارًا جديدًا في الصناعة، "بالاجتماع معًا كعائلة Avatar، نهدف إلى تحقيق تحسينات من شأنها أن تساعدنا على الحفاظ على أعلى مستويات الجودة في العمل بطريقة أكثر العمل المستدام والاستمرار في جلب الرهبة والإلهام لقيادتنا ولإنتاج المؤثرات البصرية في كل مكان".

في حين أن مناصب مثل مصممي الإنتاج / المديرين الفنيين، ومشغلي الكاميرا، والصوت، والمونترين، وفناني الشعر والمكياج، والأزياء / خزانة الملابس، ومشرفي السيناريو، والإضاءة، ، من بين آخرين، تم تمثيلها تاريخيًا بواسطة IATSE في الصور المتحركة و التلفزيون، والعاملون في تصنيفات المؤثرات البصرية تاريخيًا لم يفعلوا ذلك.

أوضح كريستوفر كورنيجو، مدير فني الرئيسي، أن الرعاية الصحية ذات الأسعار المعقولة والمزايا المستدامة والأجور المعيشية هي أهم القضايا التي تشغل بال عمال المؤثرات البصرية، "في مارس من عام 2023، تم تشخيص إصابتي بالتليف الكيسي، وهو مرض سأضطر إلى التعامل معه لبقية حياتي، وستكون حياتى مليئة بزيارات الأطباء والأدوية، وعلى الرغم من كل هذا، كنت محظوظًا بما يكفي للبقاء بصحة جيدة والعمل في مهنة أهتم بها كثيرًا، ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص في هذه الصناعة وحتى داخل هذا الاستوديو ليسوا محظوظين جدًا، حيث لا شيء من هذا رخيص، وهدفي من النقابات هنا هو منحنا جميعًا إمكانية الحصول على رعاية صحية ومزايا وأجور مناسبة للعيش بأسعار معقولة حتى نتمكن من الاستمرار في رعاية أنفسنا جسديًا وعقليًا أثناء العمل في أحد أكثر المجالات متعة ومكافأة على هذا الكوكب. "