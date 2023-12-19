شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بالإسكندرية على مسرح سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش حيث تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء حفلاً بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وذلك في الثامنة مساء بعد غد الخميس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن برنامج الحفل نخبة من أعمال الموسيقار الراحل منها ادينى ميعاد وقابلنى، ياسلام على حبى وحبك، الربيع، بقى عايز تنسانى، روحى وروحك حبايب، إياك من حبى، ليالى الانس، نجوم الليل، أداء ياسر سعيد، إسلام مرسى، هبه إسماعيل، يمنى حسن، دعاء رجب، ياسمين إبراهيم، أميرة الرفاعى، محمد الخولى.

المعروف أن فريد الاطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي ، بدأ مشواره الفنى بعد انتقاله للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لعدد ضخم من المطربين المصريين والعرب ، توفي فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركاً ارثاً خالداً مازل يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى .