شاروخان يتصدر قائمة أفضل الممثلين الآسيوين لعام 2023

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب مدة تزيد عن 3 أعوام، استطاع شاروخان أن ينهض من جديد ويعود لسابق عهده وينشط سينمائياً مرة أخرى هذا العام، حيث شهد عام 2023 إصدار فيلمين ناجحين للنجم وهما Pathaan، وJawan، حطما الأرقام القياسية في شباك التذاكر، أما الفيلم الثالث Dunki، فمن المقرر إصداره في دور العرض السينمائي يوم 22 من الشهر الجاري.

كان لنجاح نجم بوليوود شاروخان الفني أثره في ترتيبه على مستوى الفنانين الآسيويين، حيث احتل المركز الأول بينهم، متفوقاً على عليا بهات وبريانكا تشوبرا اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث، وفقاً لقائمة مجلة Eastern Eye الأسبوعية في المملكة المتحدة، والتي تعتمد على أهم المشاهير ومساهماتهم في العمل، وتحطيم الحدود وكونهم مصدر إلهام على مر السنين. كما أنها تشمل الرأي العام حيث يمكن للقراء ترشيح المشاهير المفضلين لديهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقائمة.

تغلب شاروخان في منافسة قوية من القائمة الشعبية على ديلجيت دوسانجه ورانبير كابور اللذين أُدرجت اسماؤهما أيضاً من بين أفضل المشاهير.

جاءت عليا بهات في المركز الثاني لعملها في السينما الهندية وهوليوود والأعمال التجارية وكونها قدوة قوية للأمهات العاملات. بريانكا شوبرا جوناس صاحبة المركز الثالث هي أشهر هندية، وأُدرج اسمها حيث واصلت مسيرتها الرائدة على المستوى الدولي، بما في ذلك مسلسل Citadel، وفيلم هوليوود Love Again، والعمل الإنساني وإضاءة السجادة الحمراء في الأحداث الدولية.

جاء ديلجيت دوسانجه في المركز الرابع كونه أكبر نجم بنجابي، ولعمله المذهل كممثل ومغنٍ، والذي شمل السينما والتعاون الموسيقي الدولي الكبير والأداء الرائد في مهرجان كوتشيلا.

Charli XCX من المملكة المتحدة هي صاحبة المركز الخامس كأكبر نجمة غنائية عالمية بتراث جنوب آسيوي، حيث قامت بإصدارات فردية رائعة وعروض حية رائجة على مستوى العالم.

جاء في المركز السادس رانبير كابور لأدائه السينمائي الأكثر تأثيراً لهذا العام من خلال فيلمه الناجح Animal.