من بينها Oppenheimer.. إليكم أفضل 10 أفلام لعام 2023

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوشك عام 2023 على الرحيل؛ تاركاً العديد من البرامج والعروض السينمائية، عالقةً في أذهاننا.. لقد كان عاماً رائعاً للأفلام، لم يحمل واحدة أو اثنتين من الروائع الفنية فقط؛ بل الكثير، التي شهدت لها دُور العرض بتدفُّق الجماهير، وشباك التذاكر بالأرباح التي قلبت الموازين.

ومع اقتراب عام 2023 على الرحيل، جمعنا لكم في هذا الموضوع، أفضل 10 أفلام قدمّتها الدُور السينمائية وشركات الإنتاج للجمهور، والتي تنافست بدرجة عالية ليُثبت كلٌّ منها جدارته واستحقاقه للقب “الأول” بين العديد من الأفلام.

Oppenheimer

حطم فيلم Oppenheimer إيرادات شباك التذاكر، وأحدث انتعاشة في دُور العرض، في التحفة الفنية التي قدّمها المخرج كريستوفر نولان.. قام كيليان ميرفي بدَور العالم الفيزيائي النظري الأمريكي ج. روبرت أوبنهايمر، المُلقب بـ”أب القنبلة الذرية”، وهو يقوم بمشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية.. يشمل الفيلم أيضاً: إميلي بلانت، مات ديمون، روبرت داوني جونيور، وفلورنس بوغ في الطاقم.

Killers of the Flower Moon

تدور أحداث الفيلم في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضي، ويصوّر القتل المتسلسل لأعضاء الأمريكيين الأصليين، والتحقيق في سلسلة الجرائم الوحشية التي ارتكبها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

يجمع الفيلم الأصلي لشركة Apple بين طاقمٍ من النجوم بقيادة: ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، وليلي غلادستون، جيسي بليمونز، كارا جايد مايرز، جانا كولينز، جيليان ديون، وتانتو كاردينال.. الفيلم من إنتاج دان فريدكين، وبرادلي توماس في شركة Imperative للإنتاج، ومن إخراج مارتن سكورسيزي.

The Color Purple

تدور أحداث الفيلم حول قصة معاناة وصعوبات تواجهها بطلة العمل سيلي، المنفصلة عن أختها وأطفالها، بما في ذلك الزوج الذي يسيء معاملتها.. بدعم من مغنية مثيرة تُدعى شوغ أفيري، بالإضافة إلى ابنة زوجها الصامدة، تجد سيلي في النهاية قوة غير عادية في الروابط غير القابلة للكسر لنوع جديد من الأخوة.

Maestro

تدور أحداث الفيلم حول قصة حب شجاعة وطويلة الأمد، بين ليونارد برنشتاين، وفيليشيا مونتيليغري.. يُعتبر الفيلم بمثابة رسالة حب للحياة والفن، وفي جوهره يصوّر بطريقة عاطفية الأسرة والحب، كما جاء في الوصف الرسمي للفيلم.

Air

قام بن أفليك بإخراج وتمثيل دَور البطولة في فيلم سريع الحركة، حول كيفية سعي شركة مستلزمات رياضية لعقد شراكة مع الرياضي العظيم مايكل جوردان، كل ذلك في إطار من الدراما.

May December

بعد مرور عشرين عاماً على علاقتهما الرومانسية، يتعرض زوجان للضغوط عندما تلتقي بهما ممثلة من هوليوود؛ لإجراء بحث من أجل فيلم عن ماضيهما.. لعبت دَور البطولة فيه: جوليان مور، وناتالي بورتمان- وكلتاهما رائعتان.

The Holdovers

يدور العمل حول المدرس بول هونهام، حادّ الطباع، والذي يكرهه كلُّ طلابه وزملائه.. وفي عطلة الكريسماس لا يغادر؛ بل يبقى لرعاية مجموعة من الطلاب الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه.. وسرعان ما يشكل رابطةً غيرَ متوقّعة مع مشاغب ذكي ولكنه مدمّر، ومع رئيسة طباخي المدرسة، وهي امرأة فقدت للتوّ ابنها في حرب فيتنام.

Anatomy of a Fall

يبدأ الفيلم بالعثور على أحد الأبطال ميتاً؛ حيث تتناول الأحداث قصة اتهام امرأة في جريمة قتل زوجها، تتعقّد الأمور وتصبح أكثر صعوبة عندما تصبح الشاهد الوحيد على الجريمة.. وخلال أحداث الفيلم تنكشف الكثير من أسرار هذه العائلة.

Past Lives

الصدفة تجمع نورا بصديقها منذ الطفولة هاي، بعد أن فرّقهما القدَر قرابة الـ20 عاماً، بعد هجرة عائلة نورا من كوريا الجنوبية؛ فيجدان أنفسهما خلال أسبوع مصيري يواجهان القدر والحب والخيارات التي تشكل حياتهما، في دراما رومانسية.

Barbie

لا يمكن أن يمر عام 2023 من دون ذكر فيلم Barbie الذي حطم الأرقام القياسية في شباك تذاكر هذا العام.. فيلم باربي الذي تبلغ مدته 114 دقيقة، من بطولة النجمة العالمية مارغوت روبي في دَور باربي، والممثل العالمي رايان غوسلينغ في دَور كين، وهو من إخراج غريتا غيرويغ.. يتناول الفيلم قصة الدمية باربي بقالب أنثوي عصري، التي تعيش في عالم باربي لاند الملوّن.